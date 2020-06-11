Foreclosed открывает дверь в мир чипованного будущего

Во время Summer of Gaming 2020 состоялся анонс Foreclosed. В трейлере можно увидеть визуальную стилистику проекта Antab Studio, а также небольшие фрагменты геймплея с динамичными перестрелками.

Foreclosed выполнена в виде стильного комикса и рассказывает историю мира, где людям вживляются идентификационные чипы с момента рождения. В таком будущем корпорации без проблем могут купить информацию о любом человеке, и некоторым не остается ничего иного, как бороться против системы – терять все равно нечего.

Кроме трейлера есть более детальная демонстрация фрагментов геймплея с комментариями разработчиков.

Релиз Foreclosed ожидается во втором квартале 2021 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.