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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релиз Returnal перенесли, но лишь на месяц

Опубликовано: 11 час. 9 мин. назад
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Студия Housemarque и Sony Interactive Entertainment подготовили для игроков не самую приятную новость. Они объявили, что шутер с элементами роглайка Returnal не выйдет 21 марта, как планировалось ранее. Релиз сместили чуть более чем на месяц, и теперь новая дата – 30 апреля. Перенос связан с желанием дать разработчикам дополнительное время на полировку проекта.

Напомним: Returnal выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.

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