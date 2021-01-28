Релиз Returnal перенесли, но лишь на месяц

Студия Housemarque и Sony Interactive Entertainment подготовили для игроков не самую приятную новость. Они объявили, что шутер с элементами роглайка Returnal не выйдет 21 марта, как планировалось ранее. Релиз сместили чуть более чем на месяц, и теперь новая дата – 30 апреля. Перенос связан с желанием дать разработчикам дополнительное время на полировку проекта.
Напомним: Returnal выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.
Обновление: игра Returnal получила новую дату выхода — 30 апреля 2021 года. SIE и Housemarque приняли решение изменить дату выхода, чтобы дать команде больше времени для доведения качества игры до уровня, который игроки ожидают увидеть от студии Housemarque.— PlayStation Россия (@PlayStationRU) January 28, 2021
До встречи в апреле! pic.twitter.com/0thH1r5Gre