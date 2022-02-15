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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Релиз обновленных версий Cyberpunk 2077 для новых консолей

Опубликовано: 9 час. 46 мин. назад
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Компания CD Project Red объявила о выпуске бесплатного обновления 1.5 для Cyberpunk 2077, адаптирующего ролевой экшен под консоли Xbox Series X/S и PS5. Помимо этого, патч также вносит ряд существенных улучшений для всех версий игры.

Список визуальных обновлений довольно привычный: трассировка лучей, динамическое разрешение 4K, ускоренная загрузка и прочие графические примочки. Среди геймплейных улучшений — возможность покупать новые квартиры, обновленная система вождения, обновление экономики, баланса, системы романов и заданий от фиксеров.

Владельцы копий для PS4 и Xbox One могут обновиться до новых версий совершенно бесплатно. Кроме того, до 15 марта консольным игрокам будет доступна пробная пятичасовая демоверсия.

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Игровой разум
СанчЕ (уровень 26)9 час. 12 мин. назад
Jiburagan писал(а):
о выпуске бесплатного обновления
могут обновиться до новых версий совершенно бесплатно
Спасибо что так заострили на этом внимание. Я уже волноваться начал что будет платное.
Размеры обновления конечно внушительные, почти как сама игра занимает.

Добавлено позже:
Полный список изменений, если кому интересно.
Клац.
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