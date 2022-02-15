Первый трейлер игрового процесса Dune: Spice Wars

Издательство Funcom совместно со студией Shiro Games опубликовало первый геймплейный ролик стратегии в реальном времени Dune: Spice Wars.

Возглавив один из знатных домов, игрокам предстоит сразиться за ресурсы пустынной планеты Арракис. Для начала потребуется обосновать базу и обеспечить ее выживание. Затем будет нужно найти подход к местным жителям, покорив их силой или заключив союзы. После того, как добыча Спайса будет налажена, другие благородные дома быстро заинтересуются деятельностью колонии. Дипломатия и шпионаж станут незаменимыми инструментами в борьбе с конкурентами.