НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
20721
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
Общая информацияНовости (2)Видео (2)Скриншоты (9)

Первый трейлер игрового процесса Dune: Spice Wars

Опубликовано: 11 час. 6 мин. назад
Поделиться:  

Издательство Funcom совместно со студией Shiro Games опубликовало первый геймплейный ролик стратегии в реальном времени Dune: Spice Wars.

Возглавив один из знатных домов, игрокам предстоит сразиться за ресурсы пустынной планеты Арракис. Для начала потребуется обосновать базу и обеспечить ее выживание. Затем будет нужно найти подход к местным жителям, покорив их силой или заключив союзы. После того, как добыча Спайса будет налажена, другие благородные дома быстро заинтересуются деятельностью колонии. Дипломатия и шпионаж станут незаменимыми инструментами в борьбе с конкурентами.

First Gameplay Trailer
Вам также может быть интересно
Ранний анонс Crysis 4 Студия Crytec сообщила, что четвертая часть шутера Crysis находится в разработке и поделилась коротким тизером проекта. Пока что игра находится на самой ранней стадии производства, и выход планируется еще не скоро... Ранний анонс Crysis 4 Игры PlayStation Plus в феврале 2022 года Sony опубликовала список игр, которые станут бесплатными для подписчиков Playstation Plus в феврале 2022 года. Игрокам дадут возможность помахаться на ринге, собраться на настолку в мире Borderlands и построить парк развлечений... Игры PlayStation Plus в феврале 2022 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
9 час. 46 мин. назад1Релиз обновленных версий Cyberpunk 2077 для новых консолей 11 час. 6 мин. назад0Первый трейлер игрового процесса Dune: Spice Wars вчера, 15:45:500Официальные системные требования Elden Ring 14.02.2022 21:09:150Дата релиза консольной демоверсии Babylon's Fall 14.02.2022 17:26:385Первые оценки Horizon Forbidden West 12.02.2022 11:11:240Activision разрабатывает две новые Call of Duty 11.02.2022 16:38:070Кинематографичный трейлер Horizon Forbidden West
Новости игр
Релиз обновленных версий Cyberpunk 2077 для новых консолейИГРЫ Релиз обновленных версий Cyberpunk 2077 для новых консолей Компания CD Project Red объявила о выпуске бесплатного обновления 1.5 для Cyberpunk 2077, адаптирующего ролевой экшен под консоли Xbox Series X/S и PS5. Помимо этого, патч также вносит ряд существенных улучшений для всех версий игры... Громкие анонсы на февральском Nintendo DirectИГРЫ Громкие анонсы на февральском Nintendo Direct Ночью компания Nintendo провела февральский Nintendo Direct, во время которого состоялись громкие анонсы. Состоялся анонс Xenoblade Chronicles 3 – новой части серии Xenoblade Chronicles, где игроков ждет приключение новых героев... Кинематографичный трейлер Horizon Forbidden WestИГРЫ Кинематографичный трейлер Horizon Forbidden West Разработчики из студии Guerilla Games опубликовали новый кинематографический трейлер Horizon Forbidden West, чтобы подстегнуть интерес геймеров к скорому релизу проекта. Напомним, что игра выходит уже через неделю...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Официальные системные требования Elden RingCtrl + стрелка вправо