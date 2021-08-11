Релиз Life Is Strange: Remastered Collection отложили

Волна переносов продолжается. Теперь к списку игр, которые отложили на более поздний срок, присоединился сборник Life Is Strange: Remastered Collection. Студия Deck Nine Games и издательство Square Enix изначально планировали выпустить комплект 10 сентября в составе ультимативного издания Life is Strange: True Colors и позже этой осенью – в качестве отдельного проекта.

Новые сроки релиза – начало 2022 года, а точную дату разработчики пока не сообщают. Однако важно учитывать, что это касается только самостоятельного выпуска. Покупатели Life is Strange: True Colors Ultimate Edition получат ремастеры 10 сентября. Перенос связан с желанием Deck Nine Games снизить нагрузку на своих сотрудников и обезопасить их от проблем со здоровьем.