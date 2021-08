S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl разрабатывается на UE5

Злой гений из Evil Genius 2: World Domination, который 30 марта этого года поселился на ПК, решил отправиться на консоли. Релиз игры на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S состоится в четвертом квартале...

Pathfinder: Wrath of the Righteous получил дату релиза на консоли

Owlcat Games назвали дату релиза ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous на PS4 и Xbox One. Состоится выход проекта на консолях 1 марта 2022 года, а ПК-пользователи, напомним, смогут начать играть уже с 2 сентября этого года...