S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl разрабатывается на UE5

Студия GSC Game World сообщила важную деталь о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Разработчики признались, что игра создается на пятой версии движка Unreal Engine. В подтверждение своим словам они опубликовали скриншот с созданием сцены на UE5.

Напомним: Unreal Engine 5 выпустили в раннем доступе в конце мая. Его основные технологии – это виртуализированная геометрия Nanite и Lumen, отвечающая за глобальное освещение и его смену в реальном времени при трансформации сцены.

Также стало известно, что дисковые версии грядущего шутера GSC Game World будет издавать Koch Media. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.