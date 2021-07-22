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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Реализация сражений в новом трейлере Lost in Random

Опубликовано: 3 час. 5 мин. назад
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Во время онлайн-шоу EA Play Live 2021 студия Zoink Games и издательство Electronic Arts представили новый трейлер приключенческого экшена Lost in Random. В ролике показывается много аспектов проекта: сюжетная завязка, диалоги, исследование локаций и прочее. Однако больше всего внимания уделено сражениям.

Бои в Lost in Random реализованы в режиме реального времени, но с одной особенностью. При прохождении игрок собирает карты с разными умениями, которые можно использовать в битвах. Для этого нужно заполнить специальную шкалу и взаимодействовать с напарником главной героини по имени Дайси.

На шоу также объявили дату релиза: Lost in Random выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Official Gameplay Trailer
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