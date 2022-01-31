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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Разработчики Tiny Tina’s Wonderlands представили оставшиеся классы

Опубликовано: вчера, 19:56:58
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Gearbox Software опубликовала видео, посвященное двум последним классам в фентезийном спин-оффе серии Borderlands, вдохновленном классическими настольными ролевыми играми приключении Tiny Tina’s Wonderlands. К представленным ранее Ножемантам, Брр-зеркам, Чарострелам и Рыцарям когтя присоединятся мрачные Дети могил и защитники природы Споровики.

Дети могил могут усиливать себя за счет собственного здоровья, а также призывают на помощь могущественных демиличей. Споровики поражают противников ледяными вихрями и градом стрел, а также натравливают на врагов своего ядовитого грибного фамильяра.

Tiny Tina’s Wonderlands выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5 25 марта 2022 года.

Spore Warden and Graveborn
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