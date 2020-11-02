Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет только на PS5

Во время второй презентации игр для PlayStation 5 Sony объявила, что некоторые эксклюзивы консоли выйдут и на PS4. В список таких игр попали Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure и Horizon Forbidden West. А вот ситуация с Ratchet & Clank: Rift Apart оставалась открытой. Теперь же разработчики из Insomniac Games сообщили, что их игра появится только на PlayStation 5.

Видимо, такое решение связано с необходимостью часто телепортироваться в Rift Apart. Механика явно создавалась с прицелом под SSD и реализовать ее на PS4 будет как минимум трудно.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет вскоре после запуска PlayStation 5.