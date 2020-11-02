Системные требования Godfall

Опубликовано: вчера, 20:57:38
Студия Counterplay Games опубликовала системные требования своего лутер-слешера Godfall. Выглядят они довольно внушительно, особенно в плане необходимой видеокарты. Для соответствия рекомендуемым параметрам отдельным пользователям наверняка придется обновить свой ПК.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-6600;
- ОЗУ: 12 Гбайт;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт.
Рекомендуемые требования:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;
- ОЗУ: 16 Гбайт;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт.