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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Системные требования Godfall

Опубликовано: вчера, 20:57:38
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Студия Counterplay Games опубликовала системные требования своего лутер-слешера Godfall. Выглядят они довольно внушительно, особенно в плане необходимой видеокарты. Для соответствия рекомендуемым параметрам отдельным пользователям наверняка придется обновить свой ПК.

 

 

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-6600;
  • ОЗУ: 12 Гбайт;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 580 на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт.

 

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;
  • ОЗУ: 16 Гбайт;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 11 Гбайт.
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Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 22:04:44
А сколько весит будет?
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