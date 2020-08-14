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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Рассказ о Саксонской империи – одной из фракций в Iron Harvest

Опубликовано: 6 час. 24 мин. назад
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Студия KING Art и издательство Deep Silver опубликовали новый ролик, посвященный стратегии в реальном времени Iron Harvest. Видео рассказывает о Саксонской империи – одной из доступных в игре фракций.

Государство расположено в самом центре Европы и способно похвастаться развитой промышленностью. Однако жители державы недовольны политикой императора – кайзера Фридриха. Он готовится заключить мирный договор со своим кузеном, царем Николаем из Русвета. Саксонским военачальникам и аристократам такое решение не нравится. По их мнению, соглашение лишит империю с трудом достигнутой победы.

В ролике также рассказывается о боевых машинах в стилистике дизельпанка, которые использует эта фракция. Все они названы в честь существ из саксонских сказок.

Iron Harvest выйдет 1 сентября 2020 года на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

Saxony Faction Feature [RUS]
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