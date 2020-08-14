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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Новая игра про Бэтмена и Suicide Squad: точное время анонса

Опубликовано: 5 час. 50 мин. назад, Sailas77
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Компания Warner Bros. опубликовала расписание своих презентаций на фестивале DC Fandome. Благодаря этому удалось узнать, что на мероприятии WB Games Montreal представит новую игру про Бэтмена. Предположительно, речь идет о проекте, в котором будет фигурировать злодейская организация «Суд сов» (Court of Owls).

Благодаря расписанию также стало известно точное время, когда анонсируют творение про Бэтмена и полноценно покажут Suicide Squad: Kill the Justice League – новую игру от студии Rocksteady. Первый проект продемонстрируют публике 22 августа в 20:30 по МСК/Киеву. А второй – 23 августа в 03:00 по МСК/Киеву.

 

Скриншот игры Batman: Arkham Knight

 

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