Новая игра про Бэтмена и Suicide Squad: точное время анонса

Компания Warner Bros. опубликовала расписание своих презентаций на фестивале DC Fandome. Благодаря этому удалось узнать, что на мероприятии WB Games Montreal представит новую игру про Бэтмена. Предположительно, речь идет о проекте, в котором будет фигурировать злодейская организация «Суд сов» (Court of Owls).

Благодаря расписанию также стало известно точное время, когда анонсируют творение про Бэтмена и полноценно покажут Suicide Squad: Kill the Justice League – новую игру от студии Rocksteady. Первый проект продемонстрируют публике 22 августа в 20:30 по МСК/Киеву. А второй – 23 августа в 03:00 по МСК/Киеву.