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Раскрыта дата выхода Pathfinder: Wrath of the Righteous на консолях

Опубликовано: 11 час. 6 мин. назад
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Студия Owlcat Games презентовала третье сюжетное дополнение для фэнтезийной RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous. Кроме того, стала известна дата выхода игры на консолях.

DLC получило название «Сокровища Полуночных островов» (Treasure of the Midnight Isles) и будет доступно для покупки владельцами PC 11 августа. Сюжет расширения отправит игроков на борт проклятого корабля, на котором предстоит бороздить таинственные воды океана Бездны.

Расширенное издание Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch (в облаке) 29 сентября. В тот же день бесплатное обновление до расширенного издания получит и версия на PC, дебютировавшая еще 2 сентября 2021 года.

DLC Teaser Trailer The Treasure of The Midnight Isles
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