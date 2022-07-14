Team17 анонсировала кооперативный роглайт Bravery & Greed

Издательство Team17 презентовало новое ретро-приключение от разработчиков из Rekka Games - Bravery & Greed. Это пиксельный роглайт, в который можно играть в компании до 4 человек.

Игрокам предложат на выбор один из четырех классов: амазонка, воин, разбойник и колдун. У каждого есть свои комбинации умений. Режим приключений отправит героев в завораживающие локации, где их ждут битвы с боссами и поиск рун, которые приведут в Небесную крепость. В режиме «Орда» доведется сдерживать волны врагов. Можно и отправиться на арену, бросив вызов своим друзьям в командном режиме или в режиме «сам за себя».

Помимо выбора класса, предстоит выбрать и подходящий под ситуацию набор навыков. Древа навыков подразделяются на аспекты Хаоса, Порядка, Тьмы и Жизни, усиливающие способности, а большое количество выпадающего снаряжения делает каждый забег уникальным.

Bravery & Greed выйдет в 2022 году на PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, и PlayStation 4.