НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
000
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (3)Видео (1)

Ранний взгляд на ремейк Dead Space

Опубликовано: вчера, 21:31:36
Поделиться:  

Motive Studios и Electronic Arts провели прямую трансляцию, посвященную ремейку хоррора с элементами выживания Dead Space. Во время стрима пользователи могли увидеть кадры из ранней сборки проекта.

Разработчики продемонстрировали много скриншотов и рисунков, а также вкрапления геймплея. Отдельные кадры в ролике ниже показывают, как Айзек Кларк неспешно исследует темные отсеки космического корабля «Ишимура». В ремейке главный герой будет говорить в определенных ситуациях, тогда как в оригинале он всегда молчал.

Обновленная Dead Space выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. По слухам, релиз состоится в конце 2022 года.

Вам также может быть интересно
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в сентябре 2021 Microsoft объявила подборку бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Уже традиционно крупных проектов в перечне нет. Есть один более или менее известный ролевой экшен, а остальные – нишевые творения... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в сентябре 2021 HUMANKIND – обзор Глобальную стратегию Humankind сразу после анонса начали сравнивать с легендарной серией Sid Meier's Civilization. Шестиугольники на карте, строительство городов, изучение технологий, ведение войн, добыча ресурсов, куча мелких взаимосвязанных механик – все это наталкивало на сравнение с франшизой... HUMANKIND – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 21:31:360Ранний взгляд на ремейк Dead Space вчера, 20:28:571Два трейлера классов Diablo II: Resurrected вчера, 17:58:040Особенности PS5-версии в новом трейлере Deathloop 28.08.2021 11:50:401Сестры бросают вызов тьме в новом трейлере Soulstice 27.08.2021 18:28:176Ролик с подробным рассказом о новой Saints Row 27.08.2021 17:58:511Свежий трейлер Metroid Dread 27.08.2021 10:45:331Новая Skate выйдет на ПК
Новости игр
Обширный геймплей трейлер eFootballИГРЫ Обширный геймплей трейлер eFootball Компания Konami опубликовала видео геймплея футбольного симулятора eFootball, который, напомним, заменил знаменитую серию PES. В нем продемонстрированы различные аспекты игрового процесса... Свежий трейлер Metroid DreadИГРЫ Свежий трейлер Metroid Dread Nintendo выпустила новый трейлер двухмерного боевика Metroid Dread. В ролике показано, как на главную героиню Самус Аран напал воин из расы Чозо. Этот таинственный народ описывается разработчиками, как очень умный... Ролик с подробным рассказом о новой Saints RowИГРЫ Ролик с подробным рассказом о новой Saints Row Студия Volition и издательство Deep Silver опубликовали новый ролик, посвященный недавно анонсированному перезапуску Saints Row. На видео разработчики поведали о многих аспектах грядущего боевика в открытом мире...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Два трейлера классов Diablo II: ResurrectedCtrl + стрелка вправо