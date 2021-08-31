Ранний взгляд на ремейк Dead Space

Motive Studios и Electronic Arts провели прямую трансляцию, посвященную ремейку хоррора с элементами выживания Dead Space. Во время стрима пользователи могли увидеть кадры из ранней сборки проекта.

Разработчики продемонстрировали много скриншотов и рисунков, а также вкрапления геймплея. Отдельные кадры в ролике ниже показывают, как Айзек Кларк неспешно исследует темные отсеки космического корабля «Ишимура». В ремейке главный герой будет говорить в определенных ситуациях, тогда как в оригинале он всегда молчал.

Обновленная Dead Space выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. По слухам, релиз состоится в конце 2022 года.