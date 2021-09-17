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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Анонс ремейка Destroy All Humans! 2 под Rammstein

Опубликовано: 11 час. 19 мин. назад, Sailas77
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Студия Black Forest и издательство THQ Nordic анонсировали ремейк Destroy All Humans! 2 с подзаголовком Reprobed. В дебютном кинематографическом трейлере игры зрителям показали, как главный герой Крипто издевается над людьми в разных уголках мира под песню группы Rammstein. Ролик наполнен кучей разнообразных штампов и плоских шуток, что соответствует антуражу проекта.

Разработчики также представили небольшой геймплейный отрезок грядущего ремейка. Он демонстрирует, как Крипто летает с помощью реактивного ранца и встречается со спецагентами.

Destroy All Humans! 2 Reprobed выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока не разглашается.

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