Predator: Hunting Grounds выйдет на PC – новый трейлер с Хищниками

Компания Sony и студия IllFonic разрабатывают сейчас новый ассиметричный онлайн-шутер Predator: Hunting Grounds, где геймерам предстоит играть как за Хищников, так и элитных людей-солдат. Хищники будут разделены на несколько уникальных классов, которым и посвящен сегодняшний трейлер.

В Predator: Hunting Grounds появятся Хищники мужского и женского полов. На выбор нам дадут три класса с самобытными пушками и снаряжением. Охотник, к примеру, будет полагаться на универсальный стиль убийств со стандартным оружием. Берсеркер сможет похвастаться огромной физической силой и дополнительным здоровьем. Разведчик же получит повышенную выносливость и мобильность.

Премьера Predator: Hunting Grounds состоится не только на PlayStation 4, но и на PC в магазине Epic Games Store. Дата релиза – 24 апреля 2020 года.