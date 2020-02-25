НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
2057
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (2)Видео (4)Скриншоты (4)

Predator: Hunting Grounds выйдет на PC – новый трейлер с Хищниками

Опубликовано: вчера, 18:05:47
Поделиться:  

Компания Sony и студия IllFonic разрабатывают сейчас новый ассиметричный онлайн-шутер Predator: Hunting Grounds, где геймерам предстоит играть как за Хищников, так и элитных людей-солдат. Хищники будут разделены на несколько уникальных классов, которым и посвящен сегодняшний трейлер.

В Predator: Hunting Grounds появятся Хищники мужского и женского полов. На выбор нам дадут три класса с самобытными пушками и снаряжением. Охотник, к примеру, будет полагаться на универсальный стиль убийств со стандартным оружием. Берсеркер сможет похвастаться огромной физической силой и дополнительным здоровьем. Разведчик же получит повышенную выносливость и мобильность.

Премьера Predator: Hunting Grounds состоится не только на PlayStation 4, но и на PC в магазине Epic Games Store. Дата релиза – 24 апреля 2020 года.

Ultimate Adversary Trailer
Вам также может быть интересно
TORGI за Red Dead Redemption 2 Следующий розыгрыш состоится 28 февраля. Успей испытать удачу! Red Dead Redemption 2 получает KARAS-666. TORGI за Red Dead Redemption 2 Ремейк «Готики» все-таки выпустят – подтверждение от THQ Nordic В декабре THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики», поставив следующее условие: игру продолжат разрабатывать только в том случае, если геймеры ей действительно заинтересуются. Недавно же... Ремейк «Готики» все-таки выпустят – подтверждение от THQ Nordic
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
11 час. 42 мин. назад1Анонс Samurai Jack: Battle Through Time – игра по мультсериалу 11 час. 57 мин. назад0В Endzone: A World Apart стартовало закрытое тестирование вчера, 19:27:420Анимационный фильм «Воители Нью-Йорка» – новое DLC для The Division 2 вчера, 19:00:491Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншоты вчера, 18:33:110Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2020 вчера, 18:05:470Predator: Hunting Grounds выйдет на PC – новый трейлер с Хищниками вчера, 17:42:430Трейлер к грядущей премьере One Punch Man: A Hero Nobody Knows
Новости игр
Warhammer 40,000: Dakka Squadron – орки, самолеты и Waaagh!ИГРЫ Warhammer 40,000: Dakka Squadron – орки, самолеты и Waaagh! Студия Phosphor Games, отметившаяся игрой Gemini: Heroes Reborn, подумала-подумала да и пришла к выводу, что мрачному миру далекого будущего не хватает орков на самолетах. Так и родился образ аркадного... Анимационный фильм «Воители Нью-Йорка» – новое DLC для The Division 2ИГРЫ Анимационный фильм «Воители Нью-Йорка» – новое DLC для The Division 2 Компания Ubisoft уже 3 марта 2020 года выпустит новое дополнение для The Division 2 под названием «Воители Нью-Йорка». Только что для DLC был опубликован свежий ролик, выполненный в виде... Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншотыИГРЫ Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншоты Сегодня в сети появилось множество геймплейных роликов по горячо ожидаемому ремейку Resident Evil 3. Также компания Capcom объявила, что собирается выпустить демоверсию игры – пока неясно...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер к грядущей премьере One Punch Man: A Hero Nobody KnowsCtrl + стрелка вправо