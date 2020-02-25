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Трейлер к грядущей премьере One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Опубликовано: вчера, 17:42:43
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Файтинг One Punch Man: A Hero Nobody Knows, основанный на одноименном японском веб-комиксе, спешит к релизу – об этом напомнила сегодня компания Bandai Namco, опубликовав тематический трейлер. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 28 февраля 2020 года.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows – это красочные и динамичные битвы 3х3 с уникальными героями, составами, способностями и комбинациями. Вы сможете сражаться бок о бок с Геносом, Сверхзвуковым Соником и многими другими именитыми персонажами, которые отличаются характеристиками, умениями и внешним видом. Сайтама же, вокруг которого и строится вся игра, тоже будет участвовать в стычках: он гарантированно обеспечит вам победу, однако сперва придется дождаться его прибытия на арену, сражаясь в неравных условиях.

Launch Trailer
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