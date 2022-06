Полное погружение в исследование космоса: анонсирована версия No Man's Sky для PSVR2

No Man's Sky

No Man's Sky NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

В рамках сегодняшней презентации State of Play, авторы No Man's Sky из Hello Games анонсировали разработку версии игры для PSVR2. Вместе с этим они также представили новый трейлер проекта.

В нем показали красочность космических полетов на корабле. После этого игрока переносят в самую гущу сражения с боевым роботом, во время которой из земли вырывается огромный космический червь.

Разработчики обещают дать геймерам новый уровень погружения и правдоподобности, которые стали возможны благодаря мощностям консоли и шлема виртуальной реальности, а также контроллера DualSense.

Конкретную дату выхода Hello Games не назвали.