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Представлен геймплейный трейлер Horizon Call of the Mountain для PlayStation VR2

Опубликовано: 2 час. 0 мин. назад
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Серия Horizon готовится обзавестись спин-оффом. На презентации State of Play был представлен геймплейный трейлер Horizon Call of the Mountain – игры для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.

Разработчики из Guerrilla Games впервые показали игровой процесс новинки. Главным героем на этот раз выступит не Элой, а Райас, бывший воин племени Карха. Впрочем, знакомых персонажей мы все же встретим. Помимо основной истории, авторы обещают режим речной прогулки, в котором вы сможете сесть в лодку и насладиться пейзажами.

Дата выхода Horizon Call of the Mountain пока не сообщается.

State of Play June 2022 Trailers
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