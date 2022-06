Представлен геймплейный трейлер Horizon Call of the Mountain для PlayStation VR2

Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain PS5

Серия Horizon готовится обзавестись спин-оффом. На презентации State of Play был представлен геймплейный трейлер Horizon Call of the Mountain – игры для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2.

Разработчики из Guerrilla Games впервые показали игровой процесс новинки. Главным героем на этот раз выступит не Элой, а Райас, бывший воин племени Карха. Впрочем, знакомых персонажей мы все же встретим. Помимо основной истории, авторы обещают режим речной прогулки, в котором вы сможете сесть в лодку и насладиться пейзажами.

Дата выхода Horizon Call of the Mountain пока не сообщается.