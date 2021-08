Вышел ремастер первой Quake

Bethesda Softworks выпустила ремастер первой Quake. В игре реализована улучшенная графика и поддержка 4К-разрешения. Кооперативный режим по Сети и на одном экране тоже доступен. А еще проект поддерживает модификации и пользовательские уровни.

Шутер поставляется в комплекте с дополнениями Scourge of Armagon и Dissolution of Eternity. В будущем студия MachineGames выпустит две новые добавки: Dimension of the Past и Dimension of the Machine.

Игра продается на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. На новых консолях ремастер исполняется при обратной совместимости, но в будущем появятся полноценные некстген-версии.