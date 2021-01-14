Перенос Hogwarts Legacy — лишь один из множества в 2021 году

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Недавно студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment объявили о переносе Hogwarts Legacy. Игра должна была выйти в 2021 году, но теперь планы изменились. Ее релиз состоится только в 2022-м, так как создателям нужно дополнительное время. На сообщение разработчиков отреагировал журналист Bloomberg и инсайдер Джейсон Шрайер (Jason Schreier), который поделился плохими новостями.

В личном микроблоге репортер прокомментировал перенос Hogwarts Legacy следующими словами: «Это лишь первая из огромного количества задержек игр, которые планировали выпустить в 2021 году». Джейсон Шрайер обладает множеством контактов в индустрии и уже неоднократно делился правдивой информацией. Если он не ошибся и на этот раз, то 2021-й опустеет на релизы. Правда, никакой конкретной информации о проектах, которые не выйдут в указанный срок, репортер не предоставил.