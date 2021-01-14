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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Перенос Hogwarts Legacy — лишь один из множества в 2021 году

Опубликовано: 14.01.2021 18:15:40
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Недавно студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment объявили о переносе Hogwarts Legacy. Игра должна была выйти в 2021 году, но теперь планы изменились. Ее релиз состоится только в 2022-м, так как создателям нужно дополнительное время. На сообщение разработчиков отреагировал журналист Bloomberg и инсайдер Джейсон Шрайер (Jason Schreier), который поделился плохими новостями.

В личном микроблоге репортер прокомментировал перенос Hogwarts Legacy следующими словами: «Это лишь первая из огромного количества задержек игр, которые планировали выпустить в 2021 году». Джейсон Шрайер обладает множеством контактов в индустрии и уже неоднократно делился правдивой информацией. Если он не ошибся и на этот раз, то 2021-й опустеет на релизы. Правда, никакой конкретной информации о проектах, которые не выйдут в указанный срок, репортер не предоставил.

 

 

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Знаток игр
shved1992 (уровень 12)15.01.2021 16:09:40
Пусть лучше переносят игры пока не будут готовы, чем выпустить и потом всё равно ждать пол года, пока игра будет играбельной. Ну как по мне
Игровой гуру
Deadly (уровень 15)14.01.2021 18:51:04
Отличные новости для тех у кого в закладке "Обязательно к прохождению" 10+ проектов. На этот год с полна хватит того что было в прошлом и 2019-м
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)14.01.2021 18:28:20
Дак на первую половину года вообще пока никаких ААА-релизов официально не запланировано, ни у кого нет конкретных дат выхода (ну разве что Monster Hunter Rise на Switch), так что тут ни Вангой, ни Шрайером быть не надо, очевидно, что переносы будут, и их будет дофига.
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