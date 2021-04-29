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Особенности геймплея Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground

Опубликовано: 10 мин. назад
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Компания Focus Home Interactive выпустила новый трейлер Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground, посвященный различным аспектам геймплея. В ролике рассказывается о трех фракциях (Грозорожденных Вечных, Обитателей Ночи и Нурглов), которыми вы сможете управлять, и про их особенности на поле боя. Также для каждой расы в игре представлена своя кампания, при этом каждое прохождение будет уникальным. Если этого мало, проект предлагает возможность сразиться с другими игроками по сети.

Напомним, что релиз Warhammer: Age of Sigmar Storm Ground состоится 27 мая 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Gameplay Overview Trailer [RUS]
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