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World of Tanks уже в Steam!

Опубликовано: 2 час. 45 мин. назад
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В начале этого года компания Wargaming сообщила о том, что World of Tanks спустя 10 лет выйдет в Steam. Сегодня как раз и произошло, в честь чего разработчики выпустили новый трейлер. Steam-версия будет доступна только для новых аккаунтов, при этом новые пользователи получат весь контент, включая десятки локаций, разнообразные режимы и события, технику пяти классов, каждый из которых предлагает особые возможности геймплея, и многое другое.

Steam Launch Trailer

 

«Я горжусь тем, что World of Tanks уже более 10 лет делает наших игроков счастливыми. «Танки» – давно не просто игра. Это любимое хобби миллионов людей по всему миру, которые за эти годы образовали невероятно сплоченное сообщество, – говорит Виктор Кислый, CEO компании Wargaming. – Мне приятно видеть, как растет армия поклонников нашей игры, и я рад приветствовать новобранцев из Steam!»

Играть в World of Tanks
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