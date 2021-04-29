World of Tanks уже в Steam!

В начале этого года компания Wargaming сообщила о том, что World of Tanks спустя 10 лет выйдет в Steam. Сегодня как раз и произошло, в честь чего разработчики выпустили новый трейлер. Steam-версия будет доступна только для новых аккаунтов, при этом новые пользователи получат весь контент, включая десятки локаций, разнообразные режимы и события, технику пяти классов, каждый из которых предлагает особые возможности геймплея, и многое другое.

«Я горжусь тем, что World of Tanks уже более 10 лет делает наших игроков счастливыми. «Танки» – давно не просто игра. Это любимое хобби миллионов людей по всему миру, которые за эти годы образовали невероятно сплоченное сообщество, – говорит Виктор Кислый, CEO компании Wargaming. – Мне приятно видеть, как растет армия поклонников нашей игры, и я рад приветствовать новобранцев из Steam!»