Особенности фракции Русвет в Iron Harvest

Компания Deep Silver выпустила новый трейлер стратегии в реальном времени Iron Harvest, впервые рассказывающий о фракциях. В ролике вы узнаете об Империи Русвет, которой правит царь Николай, а также познакомитесь ближе с их юнитами. Из-за социального неравенства напряжение между различными классами усиливается, что в реалиях Первой мировой войны ввергает страну в хаос и приводит к революции. И только конфликт с Поланией и Саксонией удерживает Русвет от полного развала.

Напомним, что релиз Iron Harvest состоится 1 сентября 2020 года.