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Особенности фракции Русвет в Iron Harvest

Опубликовано: 8 час. 55 мин. назад
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Компания Deep Silver выпустила новый трейлер стратегии в реальном времени Iron Harvest, впервые рассказывающий о фракциях. В ролике вы узнаете об Империи Русвет, которой правит царь Николай, а также познакомитесь ближе с их юнитами. Из-за социального неравенства напряжение между различными классами усиливается, что в реалиях Первой мировой войны ввергает страну в хаос и приводит к революции. И только конфликт с Поланией и Саксонией удерживает Русвет от полного развала.

Напомним, что релиз Iron Harvest состоится 1 сентября 2020 года.

Rusviet Faction Feature [RUS]
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