Microsoft выкупила Activision Blizzard

Сегодня Microsoft объявила о покупке компании Activision Blizzard, создателей Call of Duty, Warcraft и многих других крупных игровых серий. Студия станет частью подразделения Microsoft Gaming, но сохранит возможность работать самостоятельно. Общая сумма сделки оценивается приблизительно в 70 миллиардов долларов.

После завершения сделки в Microsoft добавится около 10 тысяч новых сотрудников в составе внутренних студий Activision Blizzard. Скандально известный Бобби Котик останется на посту главы Activision Blizzard, но будет отчитываться перед руководством Microsoft Gaming.