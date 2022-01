Microsoft выкупила Activision Blizzard

ИГРЫ

Тизер трейлер экшена на выживание Forever Skies

Компания Far From Home, которая состоит из разработчиков, участвовавших в создании Dying Light, Dying Light 2, Dead Island, The Medium, Chernobylite и серии Divinity Original Sin, представила тизер трейлер экшена на выживание Forever Skies...