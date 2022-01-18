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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 5

Microsoft выкупила Activision Blizzard

Опубликовано: 3 час. 42 мин. назад, Jiburagan
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Сегодня Microsoft объявила о покупке компании Activision Blizzard, создателей Call of Duty, Warcraft и многих других крупных игровых серий. Студия станет частью подразделения Microsoft Gaming, но сохранит возможность работать самостоятельно. Общая сумма сделки оценивается приблизительно в 70 миллиардов долларов.

После завершения сделки в Microsoft добавится около 10 тысяч новых сотрудников в составе внутренних студий Activision Blizzard. Скандально известный Бобби Котик останется на посту главы Activision Blizzard, но будет отчитываться перед руководством Microsoft Gaming.

 

 

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Последняя надежда человечества
noneID (уровень 18)41 мин. назад
Еще не купила, сделка около года будет проходить.
Великий игрок
andystorm (уровень 11)2 час. 22 мин. назад
Если это повлияет на качество игр, то это хорошо.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)3 час. 24 мин. назад
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)3 час. 29 мин. назад
Осталось Майкам купить Электроников и на рынке по пальцам можно пересчитать игровых гигантов smile
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 17)3 час. 30 мин. назад
Слов нет...shok
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