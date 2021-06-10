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Официальный анонс Two Point Campus

Опубликовано: 2 час. 34 мин. назад
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Ранее сайт Microsoft слил информацию о Two Point Campus, новой игре от создателей Two Point Hospital. Сегодня же во время Summer Game Fest состоялся официальный анонс проекта, который выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Switch.

В Two Point Campus вы сможете создать университет своей мечты благодаря новым творческим инструментам. Вам предстоит строить различные здания, прокладывать дороги, сажать флору, размещать скамейки, фонтаны, скульптуры и многое другое. А курсы, которые вы сможете предложить своим студентам, не совсем обычные.

Official Announce Trailer [RUS]
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