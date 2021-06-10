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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Возвращение в мир динозавров – Jurassic World Evolution 2

Опубликовано: 3 час. 3 мин. назад
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Состоялся анонс Jurassic World Evolution 2 – продолжения стратегии, вышедшей около двух лет назад. В новой части сюжет расскажет о событиях сразу после показанного в киноленте «Мир Юрского периода 2». Игрок выступит в роли главы операции по отлову, разведению и сохранению динозавров, повстречав на своем пути знаменитых героев фильма – Яна Малкольма (Джефф Голдблюм), Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард) и других.

Для новой части разработчики подготовили много новых зданий и несколько новых видом местности. Разнообразие динозавров теперь достигает более 75 видов, включая летающих и морских рептилий.

Релиз Jurassic World Evolution 2 должен состоятся в этом году на ПК, а страница игры в Steam уже также доступна.

Announcement Trailer
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