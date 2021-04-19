Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали новый трейлер NieR Replicant ver.1.22474487139... – ремастера первой части франшизы. В ролике сконцентрировали внимание на дополнительном контенте, который получит переиздание.

Список включает подземелье «15 кошмаров», один сюжетный эпизод, костюмы, оружие и так далее. Кроме того, в NieR Replicant появится экипировка по мотивам NieR: Automata и саундтрек из игры. А еще в трейлере продемонстрировали геймплейные кадры со сражениями, где протагонист активно использует комбинации ударов и магию.

NieR Replicant ver.1.22474487139... выйдет 23 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.