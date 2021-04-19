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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Новый трейлер NieR Replicant

Опубликовано: вчера, 17:24:26
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Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали новый трейлер NieR Replicant ver.1.22474487139... – ремастера первой части франшизы. В ролике сконцентрировали внимание на дополнительном контенте, который получит переиздание.

Список включает подземелье «15 кошмаров», один сюжетный эпизод, костюмы, оружие и так далее. Кроме того, в NieR Replicant появится экипировка по мотивам NieR: Automata и саундтрек из игры. А еще в трейлере продемонстрировали геймплейные кадры со сражениями, где протагонист активно использует комбинации ударов и магию.

NieR Replicant ver.1.22474487139... выйдет 23 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 22:24:39
Прометей писал(а):
В разделе блогов есть подробная история вселенной, поданная в четырёх частях. Если интересно, там можно узнать все подробности.
Рекламирую себя чужими руками good3
На самом деле там немало огрехов, неточностей и пропущенных событий (без этого никуда), но я старался.
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 22:17:12
И системные требования вполне приемлемые, плюс графика такая классная, как будто ремейк а не ремастер.
Игровой разум
Прометей (уровень 29)вчера, 19:08:20
Yarikff писал(а):
После NieR: Automata хочется больше узнать о лоре мира, его истории
В разделе блогов есть подробная история вселенной, поданная в четырёх частях. Если интересно, там можно узнать все подробности.
Игровой разум
Yarikff (уровень 17)вчера, 17:37:17
Сообщение отредактировано пользователем 19.04.2021 17:37:35
Обязательно поиграю в Репликант. После NieR: Automata хочется больше узнать о лоре мира, его истории. 2 часть получилась атмосферной и интересной. В репликант ранее не играл, но надеюсь будет не хуже. Вообщем ждем!
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