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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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15 минут геймплея NieR Replicant

Опубликовано: 11 час. 2 мин. назад
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Издательство Square Enix и студия Toylogic опубликовали 15-минутную геймплейную демонстрацию NieR Replicant ver.1.22474487139... В ней пользователями показали многие аспекты готовящей игры – от исследования локаций до решения головоломок и сражений.

Благодаря ролику можно оценить обновленную графику в ремастере, динамичные битвы и антураж полуразрушенного мира. А ближе к концу демонстрации присутствует драка с боссом – двумя большими механическими существами. Для победы главному герою приходится использовать комбинации ударов, применять магию и уклоняться.

NieR Replicant ver.1.22474487139... выйдет 23 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)8 час. 7 мин. назад
Отлично выглядит, это почти ремейк получается. Да и требования вполне приемлемые. Мой ноут потянет.
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