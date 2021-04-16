15 минут геймплея NieR Replicant

Издательство Square Enix и студия Toylogic опубликовали 15-минутную геймплейную демонстрацию NieR Replicant ver.1.22474487139... В ней пользователями показали многие аспекты готовящей игры – от исследования локаций до решения головоломок и сражений.

Благодаря ролику можно оценить обновленную графику в ремастере, динамичные битвы и антураж полуразрушенного мира. А ближе к концу демонстрации присутствует драка с боссом – двумя большими механическими существами. Для победы главному герою приходится использовать комбинации ударов, применять магию и уклоняться.

NieR Replicant ver.1.22474487139... выйдет 23 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.