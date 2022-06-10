Новый трейлер Forever Skies посвятили особенностям геймплея

Инди-компания Far From Home во время шоу IGN Summer of Gaming презентовала новый ролик с геймплеем грядущей игры про выживание Forever Skies.

В свежем трейлере нам показали разрушенную Землю, местных обитателей и инструменты, призванные облегчить нам существование. В Forever Skies игрокам предстоит взять под контроль астронавта, вернувшегося на Землю, разрушенную экологической катастрофой. Нашей базой станет дирижабль, который можно модернизировать на свой вкус. Основой геймплея станет сбор ресурсов и создание новых продвинутых механизмов.

Следует отметить, что Far From Home – это опытная команда, состоящая из разработчиков, работавших над сериями Dying Light и Divinity Original Sin, а также The Medium, Outriders и League of Legends.

Forever Skies разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Выход игры запланирован на 2022 год.