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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Дата релиза и новые подробности Ghostwire: Tokyo

Опубликовано: 10 час. 9 мин. назад
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Студия Tango Gameworks объявила дату релиза приключенческого хоррора Ghostwire: Tokyo и раскрыла новые подробности проекта. По сюжету игры все люди загадочным образом исчезают из густонаселенного Токио, а на их место становятся мистические и непредсказуемые демоны-екаи.

Главный герой, Акито, чудом выживает в аварии благодаря вселившемуся в его тело духу сурового детектива Кей-Кея. Он оказывается единственным человеком в городе, населенном странными потусторонними существами. Эти создания, получившие имя Пришлые, станут главными соперниками при исследовании опустевшего Токио.

Чтобы противостоять опасностям, Акито придется подчинить себе силы стихий. Ветер позволит поражать врагов точными направленными атаками, вода пригодится в ближнем бою, огонь хорошо помогает в борьбе с группами призраков, а земля дарует мощные защитные способности.

В путешествии по Токио игроки столкнутся лицом к лицу с ожившими мифами и легендами. Волшебный поезд может увезти зазевавшегося путника в иной мир, похожие на котиков духи нэкоматы заправляют ларьками и магазинами, а с помощью крылатых призраков тэнгу герой сможет перемещаться по воздуху.

Ghostwire: Tokyo выходит на Playstation 5 и ПК 25 марта 2022 года. Совсем скоро разработчики обещают показать новую демонстрацию игрового процесса.

 

 

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