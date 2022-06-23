Новый трейлер, дополнение и подробности Xenoblade Chronicles 3

Прошедшую вчера выставку Nintendo Direct компания полностью посвятила грядущему продолжению культовой серии от Тэцуеи Такахаши – JRPG Xenoblade Chronicles 3. На ней показали новый тизер-трейлер проекта, рассказали о первом платном пропуске для дополнений и поделились новыми подробностями новинки.

Игроки отправятся в масштабные локации, сильно отличающиеся друг от друга. Например, одними из них станет Great Cotte Falls – область с огромным водопадом, усеянной камнями, и Maktha Wildwood – лес, полный гигантских деревьев.

Также Nintendo показала навыки персонажей и способы их использования. Так, для эффективного сражения нужно грамотно комбинировать умения героев, которые могут быть атакующими или защитными. При столкновении с особо опасными противниками персонажи могут объединиться в Уробороса. Его форма может меняться в зависимости от выбранного героя, что увеличивает количество тактических возможностей.

В конце презентации Nintendo рассказала об Expansion Pass – пропуске, который откроет доступ к нескольким дополнениям. Первые три добавят в Xenoblade Chronicles 3 новых героев, квесты, скины и предметы. Выход самого первого DLC состоится в день релиза игра. Последнее, четвертое дополнение принесет полноценную сюжетную линию.

Релиз Xenoblade Chronicles 3 состоится 29 июля. Игра выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch.