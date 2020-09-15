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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Новый трейлер Crysis Remastered в 8К

Опубликовано: 5 час. 54 мин. назад
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Компания Saber Interactive совместно с Crytek опубликовала новый трейлер Crysis Remastered с 8К-разрешением. Видео посвящено особенностям игры на старших платформах – ПК, PS4 и Xbox One. На Nintendo Switch проект появился немногим ранее.

Ролик показывает, как главный герой Номад высаживается на острове. А затем идет демонстрация технических особенностей Crysis Remastered. Игра сможет похвастаться улучшенными эффектами отображения частиц, глобальным освещением, отражениями, созданными в реальном времени, и прочими фишками.

Crysis Remastered выйдет 18 сентября 2020 года на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

Official 8K Tech Trailer [RUS]
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