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Новый трейлер Bramble: The Mountain King посвятили скандинавскому фольклору

Опубликовано: 23 мин. назад, Nickless
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Атмосферное приключение Bramble: The Mountain King побывало в гостях на шоу Future Games Show. Разработчики выпустили новый трейлер и рассказали о местной фауне.

Bramble: The Mountain King – платформер с элементами хоррора, в котором предстоит решать загадки. Авторы вдохновлялись скандинавской мифологией, что нашло отражение в игре. Так, во время прохождения мы встретим озерное чудище Некена, заставляющего людей танцевать до тех пор, пока у них буквально не отвалятся ноги, и других существ.

Bramble: The Mountain King уже скоро должна выйти на ПК и консолях.

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