«Прячься или умри». Представлен новый трейлер VR-хоррора Do Not Open

Испанский ужастик Do Not Open обзавелся свежим трейлером, которым с нами поделились во время выставки Future Games Show.

История повествует о зоологе и эпидемиологе Майкле, который оказался запертым в собственном доме. Чтобы помочь герою выбраться, игроку предстоит решать различные головоломки, имея при этом дело с паранормальными явлениями. Интересно, что сам дом сгенерирован процедурно, и каждый новый заход позволит игроку увидеть то, чего он не видел раньше. Авторы обещают, что у хоррора будет несколько концовок.

Do Not Open разрабатывается для гарнитур виртуальной реальности. Игра выйдет осенью на PSVR и ПК (Steam).