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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Новый трейлер Back 4 Blood

Опубликовано: вчера, 16:47:07
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Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment представили новый трейлер кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood. Ролик посвятили системе карточек, с помощью которых пользователи будут усиливать своего персонажа.

На видео рассказывается о разновидностях этого аналога талантов и их влиянии на геймплей. Например, пользователь волен сделать из героя медика, который сможет быстро поднимать на ноги раненых товарищей и получит увеличенный запас аптечек.

Back 4 Blood выйдет 12 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Card System Trailer
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