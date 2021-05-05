Новый трейлер Back 4 Blood

Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment представили новый трейлер кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood. Ролик посвятили системе карточек, с помощью которых пользователи будут усиливать своего персонажа.

На видео рассказывается о разновидностях этого аналога талантов и их влиянии на геймплей. Например, пользователь волен сделать из героя медика, который сможет быстро поднимать на ноги раненых товарищей и получит увеличенный запас аптечек.

Back 4 Blood выйдет 12 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.