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Sailas77 Опубликовал Sailas77 7
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Новый трейлер Atomic Heart

Опубликовано: 19.01.2021 20:29:18
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NVIDIA опубликовала новый трейлер Atomic Heart – шутера от российской студии Mundfish. В ролике сначала показывается реализации трассировки лучей в игре. Главный герой стоит перед большим зеркалом, в котором видно четкое отражение. Затем зрителям показывают локацию, где находится протагонист, и двух врагов.

А во второй половине трейлера присутствует сражение с несколькими противниками. Главный герой активно применяет оружие ближнего боя, замораживает недругов и подбрасывает их в воздух с помощью какого-то устройства на левой руке.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 34 мин. назад
Shtefan писал(а):
А чтьо не так? Импакта не хватает, увесистости?
Мне кажется, в ролике пару выстрелов было, и по ним сложно судить. Но даже они не показались мне какими-то зашкваристыми. Выстрелы и выстрелы, не DOOM или RAGE2, но и idSoftware тоже для своих вкусных выстрелов четверть века шли.
Да дробовик вообще не чувствуется, как будто из воздушки стреляешь, и по звуку, и по импакту, и, судя по всему, по урону тоже.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 40 мин. назад
Mas7er писал(а):
а вот стрельба какая-то...не очень.
А чтьо не так? Импакта не хватает, увесистости?
Мне кажется, в ролике пару выстрелов было, и по ним сложно судить. Но даже они не показались мне какими-то зашкваристыми. Выстрелы и выстрелы, не DOOM или RAGE2, но и idSoftware тоже для своих вкусных выстрелов четверть века шли.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)вчера, 08:38:07
Mas7er писал(а):
Дух "Всеслава Чародея" до сих пор витает над отечественной индустрией
Фигасе shok я о таком и не слыхивал, пока не нашёл вот
+ это
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 08:25:41
Avtor-avtora писал(а):
Прям оптимизмом веет.. derisive
Дух "Всеслава Чародея" до сих пор витает над отечественной индустрией
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 07:35:27
Mas7er писал(а):
а российские разработчики вполне способны похоронить проект на любой стадии...
Прям оптимизмом веет.. derisive
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)20.01.2021 00:08:59
Для тех, кто не в курсе, недавно разработчик Mundfish сообщил, что одним из композиторов игры выступит Мик Гордон. Тот самый, который писал музыку для двух последних частей Doom.
По трейлеру - графоний красивый, способности вроде ничего так, а вот стрельба какая-то...не очень. Ну посмотрим, главное, чтобы игра наконец до релиза добралась, а то сколько лет уже её тянут, а российские разработчики вполне способны похоронить проект на любой стадии...
Игровой разум
Kartndans (уровень 19)19.01.2021 22:19:16
Графика клёвая, а телекинез протагониста напомнил игры Dishonored и Bioshock, только вместо людей будет живая мертвечина с листочками на башке и торчащими кишками, роботы и твари, похожие на тифонов из Prey. Думаю, игра будет шикарная, если разрабы с оптимизоном не подведут. Вообщем слепой сказал посмотрим, а так жду!!!
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