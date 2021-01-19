NVIDIA опубликовала новый трейлер Atomic Heart – шутера от российской студии Mundfish. В ролике сначала показывается реализации трассировки лучей в игре. Главный герой стоит перед большим зеркалом, в котором видно четкое отражение. Затем зрителям показывают локацию, где находится протагонист, и двух врагов.

А во второй половине трейлера присутствует сражение с несколькими противниками. Главный герой активно применяет оружие ближнего боя, замораживает недругов и подбрасывает их в воздух с помощью какого-то устройства на левой руке.