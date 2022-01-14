Новый геймплей трейлер Dying Light 2 Stay Human

Techland выпустила новый трейлер экшена Dying Light 2 Stay Human, демонстрирующий кадры геймлпея, а также сюжетные нарезки. Видео рассказывает об истинных причинах Эйдена Колдуэлла сражаться – это его сестра Мия, с которой его разлучили еще в детстве. Пытаясь отыскать девушку, герой оказывается в самом центре боевых действий. Отметим, что русская версия трейлера озвучена знаменитым Гоблином.

Напомним, что релиз Dying Light 2 Stay Human состоится 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.