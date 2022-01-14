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Новый геймплей трейлер Dying Light 2 Stay Human

Опубликовано: 14.01.2022 10:06:13
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Techland выпустила новый трейлер экшена Dying Light 2 Stay Human, демонстрирующий кадры геймлпея, а также сюжетные нарезки. Видео рассказывает об истинных причинах Эйдена Колдуэлла сражаться – это его сестра Мия, с которой его разлучили еще в детстве. Пытаясь отыскать девушку, герой оказывается в самом центре боевых действий. Отметим, что русская версия трейлера озвучена знаменитым Гоблином.

Напомним, что релиз Dying Light 2 Stay Human состоится 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

The Reason - Gameplay Trailer [RUS]
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RedDaron (уровень 18)вчера, 20:57:08
Ещё немного осталось подождать и потом с удовольствием погоняю
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