Новый Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет уже в этом году

Во время Summer Game Fest 2020 состоялся официальный анонс платформера Crash Bandicoot 4: It’s About Time, события которого начинаются сразу после оригинальной трилогии. Нео Кортекс и доктор Нефариус Тропи сбежали из тюрьмы, где они провели много лет, и тем самым разрушили границы времени и пространства. Теперь Крэшу и Коко предстоит остановить злодеев от попытки захватить не только один мир, но и всю мультивселенную.

«Crash Bandicoot 4: Это Вопрос Времени» основан на том самом геймплее, который полюбился игрокам в 90-х, – говорит Пол Ян, со-руководитель студии Toys for Bob. – В новом эпичном приключении Крэшу будут доступны и пространство, и время, что позволит как давним фанатам серии, так и новым игрокам, освоить новые способности. Приготовьтесь снова влюбиться в героев детства!»

Релиз Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.