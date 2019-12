Nine to Five - тактический шутер от ветеранов Wargaming и Remedy

Nine to Five

Nine to Five ПК

Новая студия Redhill Games, созданная ветеранами Wargaming и Remedy, во время TGA 2019 представила свою первую игру под названием Nine to Five. Это тактический шутер, где три команды по три человека в каждой вынуждены сражаться между собой на протяжении трех раундов ради выполнения задач, поставленных корпорациями, что в недалеком будущем правят миром. Упор на победу сделан не на грубой силе, а на смекалке.

Nine to Five создается на ПК, и уже сейчас все желающие могут подать заявку на участие в альфа-тестировании проекта, которое пройдет в 2020 году.