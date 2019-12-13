НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
323
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)

Nine to Five - тактический шутер от ветеранов Wargaming и Remedy

Опубликовано: 13.12.2019 07:22:07
Поделиться:  

Новая студия Redhill Games, созданная ветеранами Wargaming и Remedy, во время TGA 2019 представила свою первую игру под названием Nine to Five. Это тактический шутер, где три команды по три человека в каждой вынуждены сражаться между собой на протяжении трех раундов ради выполнения задач, поставленных корпорациями, что в недалеком будущем правят миром. Упор на победу сделан не на грубой силе, а на смекалке.

Nine to Five создается на ПК, и уже сейчас все желающие могут подать заявку на участие в альфа-тестировании проекта, которое пройдет в 2020 году.

Teaser Trailer [RUS]
Вам также может быть интересно
Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза Компания Blizzard сообщила точную дату релиза Warcraft III: Reforged – переработанной версии оригинальной Warcraft III, что включает в себя и контент из дополнения The Frozen Throne. Выход игры состоится 29 января 2020 года... Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен Только что компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» на движке Unreal Engine 4. Игровой прототип новинки уже доступен в Steam – оценить его могут все пользователи, в библиотеке которых... Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 час. 5 мин. назад0Aima Wars: Steampunk & Orcs уже на просторах Steam 5 час. 22 мин. назад2Warcraft III: Reforged получил точную дату релиза вчера, 21:12:150Королевская битва The Darwin Project обзавелась более точной датой релиза вчера, 20:45:570Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер вчера, 18:41:030Трейлер к выходу апдейта Hidden Realms для Risk of Rain 2 вчера, 18:05:273The Walking Dead: Saints & Sinners – новый геймплей и старт предзаказов вчера, 17:23:260Анонс дополнения Mandate of Heaven для Total War: Three Kingdoms
Новости игр
Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступенИГРЫ Анонсирован ремейк «Готики» – игровой прототип уже доступен Только что компания THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики» на движке Unreal Engine 4. Игровой прототип новинки уже доступен в Steam – оценить его могут все пользователи, в библиотеке которых... Премьера Batman Shadows Edition – новое издание и DLC для игр от TelltaleИГРЫ Премьера Batman Shadows Edition – новое издание и DLC для игр от Telltale Вновь ожившая студия Telltale Games выпустила сегодня новое издание Batman Shadows Edition, содержащее Batman: The Telltale Series, Batman: The Enemy Within и новое дополнение для обеих игр... Анонсирован ремейк Resident Evil 3ИГРЫ Анонсирован ремейк Resident Evil 3 Компания Capcom в рамках программы State of Play анонсировала полноценный ремейк экшен-хоррора Resident Evil 3. Девелоперы представили не только трейлер, но и точную дату релиза новинки...
© 2009-2019 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Клауд Страйф в новом трейлере Final Fantasy VII RemakeCtrl + стрелка вправо