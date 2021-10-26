Немного деталей Payday 3

Starbreeze Studios и Overkill Software провели стрим, посвященный 10-летнему юбилею серии Payday, в котором поведали немного информации касательно третьей части. События Payday 3 развернутся в «живом» огромном Нью-Йорке спустя несколько лет после Payday 2. В игру вернутся старые герои – Даллас, Хокстон, Чейнс и Вулф. Они столкнутся с новыми проблемами и возможностями, что принесет современный мир: даркнет, цифровая эпоха, криптовалюта, массовая слежка и другое.

Релиз Payday 3, как сообщалось ранее, состоится только в 2023 году на ПК и консолях, а пока разработчики показали новые геймарты.