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Немного деталей Payday 3

Опубликовано: 10 час. 50 мин. назад
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Starbreeze Studios и Overkill Software провели стрим, посвященный 10-летнему юбилею серии Payday, в котором поведали немного информации касательно третьей части. События Payday 3 развернутся в «живом» огромном Нью-Йорке спустя несколько лет после Payday 2. В игру вернутся старые герои – Даллас, Хокстон, Чейнс и Вулф. Они столкнутся с новыми проблемами и возможностями, что принесет современный мир: даркнет, цифровая эпоха, криптовалюта, массовая слежка и другое.

Релиз Payday 3, как сообщалось ранее, состоится только в 2023 году на ПК и консолях, а пока разработчики показали новые геймарты.

Payday 3
Payday 3
Payday 3
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