Системные требования трилогии ремастеров GTA

Студия Rockstar обнародовала минимальные и рекомендуемые системные требования для игры в переиздания классических трехмерных частей Grand Theft Auto. Для современных компьютеров они выглядят довольно умеренными.
Минимальные системные требования:
Рекомендуемые системные требования:
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch 11 ноября 2021 года в цифровых магазинах. Дисковые версии появятся 7-го декабря. Версии для мобильных платформ стоит ожидать в следующем году.