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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 4
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Системные требования трилогии ремастеров GTA

Опубликовано: 25.10.2021 20:20:12
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Студия Rockstar обнародовала минимальные и рекомендуемые системные требования для игры в переиздания классических трехмерных частей Grand Theft Auto. Для современных компьютеров они выглядят довольно умеренными.

 

 

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 64-bit
  • Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300
  • Оперативная память: 8 Гб
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 760 2 Гб / AMD Radeon R9 280 3 Гб
  • Место на жестком диске: 45 Гб

 

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 64-bit
  • Процессор: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативная память: 16 Гб
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 4 Гб / AMD Radeon RX 570 4 Гб
  • Место на жестком диске: 45 Гб

 

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch 11 ноября 2021 года в цифровых магазинах. Дисковые версии появятся 7-го декабря. Версии для мобильных платформ стоит ожидать в следующем году.

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новыестарые4 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой гуру
alexey869 (уровень 15)7 час. 30 мин. назад
Shtefan писал(а):
Ох сколько бурления в этих ваших интернетах по поводу ремакстера =) Не того ждала аудитория, эх, не того)
...да и не за такую цену
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 6 мин. назад
Ох сколько бурления в этих ваших интернетах по поводу ремакстера =) Не того ждала аудитория, эх, не того)
Игровой мастер
Rega-002 (уровень 14)11 час. 13 мин. назад
и это при всем при том, что из цифровых магазов убрали оригиналы
да, взвесив все за и против, оригиналы предпочтительнее будут
Игровой разум
Insurgent (уровень 18)вчера, 20:56:53
Занавес...
для вот этих 8битных квадратных машин такие системки))
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