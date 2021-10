Системные требования трилогии ремастеров GTA

GTA Trilogy: The Definitive Edition

GTA Trilogy: The Definitive Edition Android / iOS / NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Студия Rockstar обнародовала минимальные и рекомендуемые системные требования для игры в переиздания классических трехмерных частей Grand Theft Auto. Для современных компьютеров они выглядят довольно умеренными.

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Оперативная память: 8 Гб

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 760 2 Гб / AMD Radeon R9 280 3 Гб

Место на жестком диске: 45 Гб

Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 Гб

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 4 Гб / AMD Radeon RX 570 4 Гб

Место на жестком диске: 45 Гб

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch 11 ноября 2021 года в цифровых магазинах. Дисковые версии появятся 7-го декабря. Версии для мобильных платформ стоит ожидать в следующем году.