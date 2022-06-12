Названа дата выхода аркадных гонок Turbo Golf Racing

Гоночная аркада Turbo Golf Racing обзавелась датой выхода. Как сообщается в свежем трейлере, показанном на Future Games Show, выход игры в раннем доступе запланирован 4 августа 2022 года на ПК, Xbox Series X|S и Xbox One. Вторая стадия бета-версии продлится с 11 по 20 июня.

В Turbo Golf Racing вам предстоит загнать мяч в лунку с помощью автомобиля – и сделать это быстрее соперников.

Как сообщают авторы, на выбор будет доступно 30 трасс. Демо-версию игры можно загрузить уже сегодня на странице в Steam.