НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
000
Nickless Опубликовал Nickless 0
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (8)

Названа дата выхода аркадных гонок Turbo Golf Racing

Опубликовано: 57 мин. назад
Поделиться:  

Гоночная аркада Turbo Golf Racing обзавелась датой выхода. Как сообщается в свежем трейлере, показанном на Future Games Show, выход игры в раннем доступе запланирован 4 августа 2022 года на ПК, Xbox Series X|S и Xbox One. Вторая стадия бета-версии продлится с 11 по 20 июня.

В Turbo Golf Racing вам предстоит загнать мяч в лунку с помощью автомобиля – и сделать это быстрее соперников.

Как сообщают авторы, на выбор будет доступно 30 трасс. Демо-версию игры можно загрузить уже сегодня на странице в Steam.

Gameplay Trailer
Вам также может быть интересно
Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II Студия Activision объявила о долгожданной для поклонников серии Call of Duty премьере. Вышел первый полноценный трейлер Modern Warfare II. Ранее в сети были опубликованы лишь небольшие ролики... Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria В линейке игр по «Властелину колец» появится новый «выживач» - в рамках презентации Epic Games Store была анонсирована игра The Lord of the Rings: Return to Moria. Авторы из Free Range Games описали «Возвращение в Морию» как... Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
23 мин. назад0Новый трейлер Bramble: The Mountain King посвятили скандинавскому фольклору 41 мин. назад0«Прячься или умри». Представлен новый трейлер VR-хоррора Do Not Open 57 мин. назад0Названа дата выхода аркадных гонок Turbo Golf Racing 1 час. 6 мин. назад0Показан трейлер Phonopolis – новой игры от создателей Machinarium 1 час. 22 мин. назад0Атмосферная метроидвания Being and Becoming обзавелась новым геймплейным трейлером 1 час. 31 мин. назад0Исследуем мрачную Аляску в новом трейлере Arctic Awakening 1 час. 54 мин. назад0В новом трейлере хоррора ILL показали жутких мутантов
Новости игр
Показан трейлер Phonopolis – новой игры от создателей MachinariumИГРЫ Показан трейлер Phonopolis – новой игры от создателей Machinarium Студия Amanita Design, известная такими играми как Machinarium и Samorost, привезла на Future Games Show трейлер головоломки Phonopolis. Новая игра разработчиков подарит игрокам... В новом трейлере хоррора ILL показали жутких мутантовИГРЫ В новом трейлере хоррора ILL показали жутких мутантов Хоррор-шутер ILL напомнил о себе во время мероприятия Future Games Show. Нам показали свежий трейлер с геймплеем, а также двух мутировавших тварей, с которыми предстоит иметь дело главному герою... Исследуем мрачную Аляску в новом трейлере Arctic AwakeningИГРЫ Исследуем мрачную Аляску в новом трейлере Arctic Awakening На Future Games Show показали новый трейлер Arctic Awakening от GoldFire Studios. В нем игроки увидели геймплей эпизодического сюжетного приключения. Проект расскажет о Кае, чей самолет потерпел крушение в Аляске...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Показан трейлер Phonopolis – новой игры от создателей MachinariumCtrl + стрелка вправо