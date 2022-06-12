Показан трейлер Phonopolis – новой игры от создателей Machinarium

Студия Amanita Design, известная такими играми как Machinarium и Samorost, привезла на Future Games Show трейлер головоломки Phonopolis. Новая игра разработчиков подарит игрокам очаровательный визуальный стиль, за которым скрывается довольно мрачная тематика.

Phonopolis расскажет о жителе безыменного города Феликсе. Вместе с согражданами он столкнулся с авторитарным лидером, который хочет взять их под свой контроль и лишить индивидуальности. Феликс единственный, кто осознал исходящую от тирана угрозу. Поэтому герой обязан помешать ему одержать полную власть над городом.

Как заявляют в Amanita Design, в своем новом проекте авторы поднимут темы индивидуальности и манипуляций. При этом игра не растеряет фирменной легкости и юмора.

О дате выхода проекта, как и платформах, которые он охватит, пока ничего не известно. Впрочем, Phonopolis уже доступна для предзаказа в Steam.