Названа дата релиза Crusader Kings III

Компания Paradox Interactive назвала дату релиза стратегии в реальном времени Crusader Kings III. Игра появится 1 сентября 2020 года на ПК и Xbox One.

Уже сейчас можно оформить предварительный заказ – доступно стандартное и «королевское» издания. В стандартном ($49.99) содержится только игра, а Royal Edition ($74.99) помимо нее включает в себя Expansion Pass, куда входит 3 еще не анонсированных DLC и бонус в виде набора Fashion of the Abbasid Court (дополнительные наряды и аксессуары для Ближнего Востока и Северной Африки). Также оба издания включают в себя дополнительный бонус за предзаказ – одежду Священной Римской Империи.

Кроме этого были представлены сюжетный трейлер и тизер игрового процесса.