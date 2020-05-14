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Названа дата релиза Crusader Kings III

Опубликовано: 10 час. 38 мин. назад
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Компания Paradox Interactive назвала дату релиза стратегии в реальном времени Crusader Kings III. Игра появится 1 сентября 2020 года на ПК и Xbox One.

Уже сейчас можно оформить предварительный заказ – доступно стандартное и «королевское» издания. В стандартном ($49.99) содержится только игра, а Royal Edition ($74.99) помимо нее включает в себя Expansion Pass, куда входит 3 еще не анонсированных DLC и бонус в виде набора Fashion of the Abbasid Court (дополнительные наряды и аксессуары для Ближнего Востока и Северной Африки). Также оба издания включают в себя дополнительный бонус за предзаказ – одежду Священной Римской Империи.

Кроме этого были представлены сюжетный трейлер и тизер игрового процесса.

Story Trailer
Gameplay Teaser
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