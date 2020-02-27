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Над шутером Cuisine Royale взошло «Черное солнце» – выход нового апдейта

Опубликовано: 2 час. 55 мин. назад
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Компания Gaijin Entertainment и студия Darkflow Software выпустили для своей королевской битвы Cuisine Royale новое обновление под названием «Черное солнце». Апдейт распространяется бесплатно и доступен на платформах PC, PS4 и Xbox One.

Центральной фигурой обновления оказалась новая героиня по имени Вэл «Viper» Чейз, которая возглавляет байкерский клуб «Черное солнце». Эта девушка является по-настоящему грозным оппонентом, так как умеет мгновенно перемещаться в пространстве.

Также в Cuisine Royale были добавлены пушки Erma EMP (немецкий пистолет-пулемет 1930-х годов) и Mauser C96 Mod. 712 (модификация обычного Маузера, стреляющая очередями). Без современного оружия, новых костюмов и масок тоже не обошлось.

Не менее важными особенностями «Черного солнца» стали зрелищные ритуалы «Затмение» и «Наводнение». Первое погружает локации во тьму, позволяя геймерам совершать скрытные убийства или быстро уходить от преследователей. Второе же затапливает области в реальном времени, уничтожая потенциальные укрытия в виде бункеров и домов.

Black Sun Update
Играть в Cuisine Royale
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