Началось вторжение ящеров в Age of Wonders: Planetfall

Компания Paradox Interactive опубликовала релизный трейлер дополнения INVASIONS для пошаговой стратегии Age of Wonders: Planetfall, которое ознаменовало появление в игре новой расы ящеров Шакарн. Используя голографические технологии, они веками шпионили за Звездным Союзом, проникая на все уровни общества и похищая технологии. После падения Звездного Союза Шакарны решили нанести удар и объявить падшую империю своей.

Кроме Шакарнов в игре появятся две новые карты кампании, новая NPC-раса Терианцы, мировые события в виде катастроф, начиная от нападения пиратов до сильных солнечных штормов, и новые локации.