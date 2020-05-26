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Началось вторжение ящеров в Age of Wonders: Planetfall

Опубликовано: вчера, 19:49:32
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Компания Paradox Interactive опубликовала релизный трейлер дополнения INVASIONS для пошаговой стратегии Age of Wonders: Planetfall, которое ознаменовало появление в игре новой расы ящеров Шакарн. Используя голографические технологии, они веками шпионили за Звездным Союзом, проникая на все уровни общества и похищая технологии. После падения Звездного Союза Шакарны решили нанести удар и объявить падшую империю своей.

Кроме Шакарнов в игре появятся две новые карты кампании, новая NPC-раса Терианцы, мировые события в виде катастроф, начиная от нападения пиратов до сильных солнечных штормов, и новые локации.

INVASIONS Release Trailer
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