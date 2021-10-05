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Начало предрегистрации Lineage2M в России и СНГ

Опубликовано: вчера, 16:39:19
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Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT и «Иннова» сообщают о запуске предрегистрации Lineage2M в России. Предрегистрация одновременно открылась в 29 странах 29 сентября.

Пользователи из России и Восточной Европы могут поучаствовать в предрегистрации на официальном сайте Lineage2M или через Google Play. После запуска участники получат бонусные предметы внутри игры: 200000 аден, 2х Карту Класса Высокого Качества (11 раз) и 1х Сундук Зарядов Души (500шт).

 

Начало предрегистрации Lineage2M в России и СНГ

 

Lineage2M – это мобильная MMORPG, которая является истинной наследницей Lineage 2, компьютерной MMORPG, выпущенной в 2003 году.

 

Игрокам Lineage2M станут доступны:

  • лучшая 3D-графика на мобильных устройствах уровня 4K UHD (Ultra-HD);
  • первое применение технологии обработки столкновений (collision handling) в мобильной 3D MMORPG;
  • бесшовная загрузка, без элементов, прерывающих игру;
  • крупнейший одноканальный открытый мир на мобильных устройствах, который позволяет масштабные сражения на более 10 000 человек.

 

Российские пользователи смогут играть в Lineage2M на мобильных устройствах и через PURPLE – кроссплатформенный сервис NCSOFT.

 

«Я наслышан о любви и интересе, которые российские игроки проявляют к Lineage 2. Мы официально представляем мобильную версию игры на российском рынке и возлагаем на нее большие надежды. Верим, что Lineage2M также вызовет вовлеченность и интерес со стороны российских игроков», – говорит Сим Сынбо, глава Lineage2M Global Business.

 

Более подробную информацию о Lineage2M можно найти на официальной странице.

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Начинающий геймер
fartov (уровень 3)4 час. 11 мин. назад
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