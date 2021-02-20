На BlizzConline представили Разбойницу для Diablo IV

Во время BlizzConline был показан новый ролик Diablo IV, в котором разработчики представили четвертый класс, Разбойницу. Первым тремя, напомним, являются Варвар, Волшебница и Друид. Ловкая Разбойница обладает приемами как ближнего, так и дальнего боя. Выполняя мощные комбо-удары своим усиленным оружием, она может победить любого врага, а смертоносные яды и магия тьмы помогут справиться ей даже с демонами.

Дата релиза Diablo IV все еще не сообщается, хотя уже известно, что выход игры в 2021 году не состоится.