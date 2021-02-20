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На BlizzConline представили Разбойницу для Diablo IV

Опубликовано: сегодня, 01:40:29
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Во время BlizzConline был показан новый ролик Diablo IV, в котором разработчики представили четвертый класс, Разбойницу. Первым тремя, напомним, являются Варвар, Волшебница и Друид. Ловкая Разбойница обладает приемами как ближнего, так и дальнего боя. Выполняя мощные комбо-удары своим усиленным оружием, она может победить любого врага, а смертоносные яды и магия тьмы помогут справиться ей даже с демонами.

Дата релиза Diablo IV все еще не сообщается, хотя уже известно, что выход игры в 2021 году не состоится.

Rogue Announce Trailer [RUS]
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Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)1 час. 44 мин. назад
TONY_KAVA писал(а):
Спасибо за ВоВ? Я презираю любые ММО в любом виде, ведь это не игры, а дрочильни, которые требуют либо задротства 24/7 с выполнением тонны рутинных действий, либо доната, либо и того и другого.
И тем не менее вокруг ВоВа выстроена самая большая, преданная и платежеспособная фанбаза по сравнению с остальными проектами близзов.
TONY_KAVA писал(а):
Готов поспорить что Д4 проиграет PoE2 по целому ряду причин.
Двух причин достаточно) F2P модель и активная поддержка.
Игровой гуру
TONY_KAVA (уровень 15)3 час. 18 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Представьте себя на их месте. Вас поглотила крупная компания, которая состоит из одних бизнесменов. Вы думаете, ну ок, теперь у нас есть деньги, чтобы разрабатывать новые проекты. Но вот незадача...Активижн не охотно ими делится, и идеи по поводу новых вселенных им не особо интересны. Что делать ? Увольняться...что многие люди и сделали, и как вы наверно уже слышали, основали новые студии (Frost Giant Studios и Dreamhaven).

Нет больше Blizzard. Есть только Activision Blizzard. Близзард - рабы, которым не дают свободы действий, и которые не очень то и много приносят денег. Колда приносит больше, чем все игры близзов вместе взятые, - отчасти это и ответ на то, почему Бобби Котик и КО не дают им денег на расширение штата и пополнение библиотеки.
Скажите спасибо, что хотя бы WoW развивается, и OW2 с D4 делается. Если последний проиграет PoE2, и быстро сдуется, то мы рискуем увидеть как активижн в очередной раз урезает им финансирование, и тогда стоять на ногах будет только wow, а все остальные полетят в мобильный сектор.
Спасибо за ВоВ? Я презираю любые ММО в любом виде, ведь это не игры, а дрочильни, которые требуют либо задротства 24/7 с выполнением тонны рутинных действий, либо доната, либо и того и другого.

Готов поспорить что Д4 проиграет PoE2 по целому ряду причин.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)6 час. 37 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 20.02.2021 13:01:58
Никто не будет ничего не делать себе в ущерб. Денег никогда не бывает достаточно, это просто так кажется тем, у кого их нет совсем. "Вот будет у меня три миллиона долларов, буду сидеть и попивать коктейли". Это не так работает)
Во-первых, Blizzard тратит сотни миллионов на рекламу и банальное содержание офисов, на поддержку своих продуктов, на команды программистов, турниры и прочую активность. Это жрет просто очень дохрена денег, больше чем кажется. Во-вторых у Blizzard есть обязательства перед своими акционерами - большими дядями, которые дали бабло когда-то, и теперь держат в руках пакеты акций корпорации и требуют свою фуру с дивидендами. В-третьих, всегда есть риск что очередное сообщество гомосеков-феминисток-боевых-вертолетов возбудится на что-то и устроит кипиш, и стоимость акций компании поползет вниз.
Все это к тому, что (а) компании постоянно нужно больше золота, и (б) компания тупо не хочет рисковать и делать что-то новое. Сидят на своих -Крафтах, Диабле и ВоВе и не шевелятся. Засим - творческая импотенция, стагнация и ремастеры. Выпуск ремастеров, вообще, на мой взгляд, это самый верный индикатор того что "мы ХЗ как делать интересные игры, но очень хотим из вас высосать еще баблишка".
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)8 час. 29 мин. назад
TONY_KAVA писал(а):
Близзард - эталон стагнации и творческой импотенции.
Представьте себя на их месте. Вас поглотила крупная компания, которая состоит из одних бизнесменов. Вы думаете, ну ок, теперь у нас есть деньги, чтобы разрабатывать новые проекты. Но вот незадача...Активижн не охотно ими делится, и идеи по поводу новых вселенных им не особо интересны. Что делать ? Увольняться...что многие люди и сделали, и как вы наверно уже слышали, основали новые студии (Frost Giant Studios и Dreamhaven).
Nevezychiy писал(а):
Близы конечно зажравшаяся студия которая нифига нового не хочет делать
Нет больше Blizzard. Есть только Activision Blizzard. Близзард - рабы, которым не дают свободы действий, и которые не очень то и много приносят денег. Колда приносит больше, чем все игры близзов вместе взятые, - отчасти это и ответ на то, почему Бобби Котик и КО не дают им денег на расширение штата и пополнение библиотеки.
Скажите спасибо, что хотя бы WoW развивается, и OW2 с D4 делается. Если последний проиграет PoE2, и быстро сдуется, то мы рискуем увидеть как активижн в очередной раз урезает им финансирование, и тогда стоять на ногах будет только wow, а все остальные полетят в мобильный сектор.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)9 час. 50 мин. назад
TONY_KAVA писал(а):
Близзард - эталон стагнации и творческой импотенции.
Представь что ты директор Близардов, тебе деньги капают без особых трудо-затрат, зачем тебе тратить N-сумму денег на какой то новый амбициозный проект если неизвестно окупится он или нет pardon
Близы конечно зажравшаяся студия которая нифига нового не хочет делать, но то что они после "успеха" ремастера WarCrafta 3 ещё что то решили ремастерить немного снимает с них градус ненависти derisive
Игровой гуру
TONY_KAVA (уровень 15)11 час. 23 мин. назад
Подведём итоги, показали персонажа к игре (которая является продолжением серии игр, первая часть которой вышла более 20 лет назад) , которая выйдет неизвестно когда. Показали ремастер игры 20-ти летней давности. Показали ремастеры игр 28-ми летней давности, показали ремастер дополнения к World of Warcraft Classic, классической версии ММОРПГ 16-ти летней давности. Близзард - эталон стагнации и творческой импотенции.
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